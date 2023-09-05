ФК «Динамо» Киров и «2DROTS» встретились в доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, который превратился в футбольное поле

Сыграть в футбол в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений? Легко! Так решили в Белокаменке и организовали матч Кубка России.

Столь необычное место для игры притянуло взоры миллионов людей. Правда, в онлайн-трансляции, потому что увидеть это вживую удалось только 500 болельщикам команд из Кирова и Москвы, которые специально приехали на матч в Мурманск. Среди зрителей были и журналисты «Арктик-ТВ», которые покажут и расскажут, как всё это прошло.

Меньше месяца назад из плавучего дока в Белокаменке была отправлена первая линия будущего завода сжиженного природного газа на полуостров Гыдан. И вот площадка размером с шесть футбольных полей осталась временно пустой, но ненадолго. За несколько дней здесь построили стадион и решили провести Кубок России по футболу.

Денис Соловьев, вице-президент РФС, заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК»: «Для чего вообще все это нужно? Чтобы показать людям, что футбол повсюду. В него можно играть везде, было бы желание. И даже в Мурманске, где давно нет профессионального футбола. И чтобы у людей была возможность прикоснуться к этому, посмотреть, как это живёт, как это работает».

Денис Соловьев - один из авторов идеи необычного места для матча. Он признается, что осуществить её было непросто. Поле должно соответствовать всем стандартам. Обязательное присутствие болельщиков – задача тожн сложная, учитывая, что объект закрытый. Пришлось прорабатывать логистику. Но всё задуманное осуществилось. И в 1/64 финала Кубка России сразились команды «Динамо» Киров и «2DROTS».

Кировское «Динамо» - команда с большой историей. Поболеть за любимых спортсменов приехали верные фанаты. Настрой у болельщиков, как и у игроков, только на победу.

Андрей Рупасов, болельщик команды «Динамо» Киров: «В Мурманске я первый раз. Вчера посмотрели город, немного успели. Место – супер! Ещё в таком месте и такой матч – классно! Жду от игры только победы. Для чего мы сюда и приехали, обязательно должны выиграть».

«2DROTS» - любительский футбольный клуб из Москвы. Это одна из самых популярных медиафутбольных команд России с большой фанатской базой.

Ирина Крюкова, мама защитника команды «2DROTS» Богдана Тимошенко: «Ребята молодцы, настрой сумасшедший. Мы прилетели ради них, ради победы. Мы - мамы, тут тоже мама. Поддержка у нас самая лучшая. «2DROTS» - вперед! Мы только побеждаем!».

Мурманчане тоже с удовольствием смотрели этот матч. Например, депутат Госдумы Татьяна Кусайко была приятно удивлена необычному месту проведения игры. И призналась, что всё увиденное очень вдохновило её.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Я очень рада, что мне посчастливилось здесь быть и ощутить ту атмосферу, которую ощущаешь, когда здесь рядом болельщики и фанаты. И самое главное, здесь огромное количество детей. Меня это очень радует. Это говорит об интересе к спорту. И я думаю, что важное событие, которое проходит в регионе, оно интересно для ребят».

Увидеть игру Кубка России интересно всем. Сотрудники вместе с остальными болельщиками провели это время за просмотром футбольной баталии.

Анна Котова, сотрудник Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений: «Мы сегодня смотрим футбол, прекрасную игру команд, наслаждаемся».

- За какую команду болеете?

- Пока за ту, к которой ближе сидим. Эти ворота нам лучше всего видно».

По итогам игры со счётом 2:0 победу одержали молодые и дерзкие футболисты «2DROTS».

Олег Бондарь, защитник команды «2DROTS»: «Соперник молодцы. Очень круто, что в таком месте играем. Победа – а кто мог её ожидать? Мы не ожидали, что тут окажемся, а тут ещё и победа. Максимально лёгкая, мне кажется, с эти согласится каждый».

Александр Степанов, полузащитник команды «2DROTS»: «С каждым раундом команда всё сильнее и сильнее. Конечно, это такая проверка на прочность для нас. Сыграть в такой атмосфере, я даже представить себе не мог, что в своей карьере мне доведётся сыграть в таком месте».

Болельщики долго не отпускали победителей с поля. Поздравляли их и фотографировались.

По признанию главного тренера Дмитрия Кузнецова, игра прошла согласно чётко построенной тактике. А забитые голы – заслуживают отдельного внимания. Красивые и чёткие. Этот необычный матч точно запомнится всем участникам события.

Дмитрий Кузнецов, главный тренер команды «2DROTS»: «Я даже не мог представить, что здесь можно построить стадион. За очень короткий срок люди это сделали. Мы им благодарны, что они вложились в эту работу. И они её сделали на пять, молодцы!».

Матч закончился. Спортсмены отпраздновали победу и готовятся к дальнейшим играм. Но что же будет с полем?

7 сентября здесь состоится мастер-класс от сборной России по футболу для юных спортсменов из Мурманской области, затем небольшой турнир для команд школьников, участвующих в проекте «Шаг к большому футболу». Далее поле будет передано Мурманской области, а док вновь будет использоваться по рабочему назначению.