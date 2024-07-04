День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.07.24 19:30
ФК «Север» агрессивно играл в Гатчине против команды СШ «Ленинградец»
Нашим футболистам пришлось играть на чужом поле и против главного конкурента в борьбе за лидерство в чемпионате Северо-Западного федерального округа.
Играли команды на равных, а исход встречи определился только под её завершение. Хозяева поля забили единенный за игру гол.
Не обошлось и без ЧП. Так, игрок «Севера» Андрей Пантюхин столкнулся с соперником, от удара он (88 минута матча) упал на газон и потерял сознание. На поле пришлось вызывать дежуривших медиков.
Но вскоре спортсмен пришёл в себя.
Играли заполярные футболисты в последние минуты матча агрессивно, схлопотав несколько красных карточек, что, впрочем, только помешало переломить ход матча.
Этой встречей «Север» завершил для себя программу первого круга чемпионата. Вторая часть турнира начнётся ровно через месяц, 3 августа.
Комментарии
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Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
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