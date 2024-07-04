ФК «Север» агрессивно играл в Гатчине против команды СШ «Ленинградец»

Нашим футболистам пришлось играть на чужом поле и против главного конкурента в борьбе за лидерство в чемпионате Северо-Западного федерального округа.

Играли команды на равных, а исход встречи определился только под её завершение. Хозяева поля забили единенный за игру гол.

Не обошлось и без ЧП. Так, игрок «Севера» Андрей Пантюхин столкнулся с соперником, от удара он (88 минута матча) упал на газон и потерял сознание. На поле пришлось вызывать дежуривших медиков.

Но вскоре спортсмен пришёл в себя.

Играли заполярные футболисты в последние минуты матча агрессивно, схлопотав несколько красных карточек, что, впрочем, только помешало переломить ход матча.

Этой встречей «Север» завершил для себя программу первого круга чемпионата. Вторая часть турнира начнётся ровно через месяц, 3 августа.