Флаг соревнований по биатлону на «Кубок Анны Богалий» приносит удачу юным спортсменам

Юные спортсмены со всех уголков страны приехали в Мурманск на финальный этап Кубка Анны Богалий. Почти 500 участников из 28 регионов России, а также Беларуси - все они объединены одним - любовью к биатлону. Кто-то уже успел стать чемпионом в каких-то первенствах, а кто-то делает только первые шаги.

- Не вешать нос, если что-то сегодня не получилось! – напутствует юных спортсменов Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка. - Только работа над собой принесёт нужный результат, поэтому работайте с тренером, анализируйте с тренером ошибки, соблюдайте правила соревнований и будьте всегда чуть-чуть сильнее соперников. Не бойтесь проявлять свои самые сильные качества - они вам пригодятся. И удачи сегодня в гонке!

«Кубок Анны Богалий» - уникальный спортивный проект, захватывающий, в том числе и самую младшую возрастную категорию ребят-спортсменов - 10-11 лет. Это первые в России детские соревнования с взрослым подходом. Они смоделированы по принципу этапов Кубка мира и проводятся по таким же правилам.

За 6 лет существования соревнований у организаторов и участников сложились свои традиции. Например, лыжники касаются флага турнира, надеясь, что придёт удача.

Предыдущий этап соревнований состоялся в Южно-Сахалинске. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко передал главе Мурманской области сувенир. Ответный подарок не заставил себя долго ждать. Марина Ковтун подарила блюдо с изображением красот Кольского Заполярья. После обмена подарками в адрес биатлонистов звучат наставления и напутственные слова, соревнования можно считать открытыми.

- Я очень рада, что наша прославленная биатлонистка, наша землячка Аня Богалий делает всё, чтобы юношеский спорт и юношеский детский биатлон у нас в стране развивался, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Здорово, что она не забывает, что сама ковала своё спортивное мастерство именно на этих трассах.

Первыми на старт выходят юноши старшей возрастной категории. Для многих соревнования такого уровня – первые. Однако награды нашли своих победителей. Первые три места заняли ребята из Карелии и Московской области. Мурманчане же разделили 4 и 5 места.

Организация спортивного праздника, по мнению самих участников, на высшем уровне.

Спортсменам предстоит выйти на лыжню 4 раза: сегодня – для индивидуальной гонки, позже – для спринта, масс-старта и смешанной эстафеты. Абсолютные победители получат хрустальные кубки и медали из рук почётной гостьи соревнований, российской биатлонистки, чемпионки мира Екатерины Юрловой Перхт.