Флешмоб #МЧСРежиссер - МЧС России исполняется 30-лет

И в честь такой даты ведомство проводит флешмоб #МЧСРежиссер. Его суть заключается в воссоздании сцен из фильмов при помощи пожарно-технического или другого оборудования.

Главное управление МЧС России по Мурманской области уже приняло эстафету и представило свою вариацию ремейка на отрывок из фильма «Охотники за привидениями».

Для тех, кто не помнит: по сюжету, офис команды располагался именно в здании пожарной части.