Флэшмоб на снежном склоне и в спецодежде

Сотрудники МЧС Мурманска присоединились к седьмому всероссийскому пожарно-спасательному флэшмобу. В этом году событие прошло, по уже сложившейся традиции, на одном из горнолыжных спусков в черте областного центра.

В этот году к акции присоединились 40 сотрудников МЧС и пожарной службы. Разумеется, только те, кто в этот день был свободен от работы и свой выходной решил провести с пользой. Перед началом флэшмоба участники прошли инструктаж и с девизом «МЧС за безопасность» и отправились на пробный спуск.

- Сегодня спасатели и пожарные столицы Заполярья приняли эстафету и встали на сноуборды, горные лыжи и устроили флэшмоб, посвящённый Году культуры безопасности и предстоящему Всемирному дню гражданской обороны, - отметил Дмитрий Михеев, начальник отдела подготовки пожарно-спасательных, аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Мурманской области.

После небольшой разминки спасатели спустились по склону с огромным флагом в руках. При этом даже без такого атрибута, было сложно не заметить пожарных, которые обычную горнолыжную экипировку оставили дома, а на трассу вышли в спецодежде, многие даже каски менять на шлемы не стали, добавив к этой амуниции только солнцезащитные маски.

Обычные посетители горнолыжного склона, если и понимали, что это их самый безопасный сеанс, то вида не подавали. А ведь случись ЧП, на помощь пришли бы сразу несколько десятков спасателей.