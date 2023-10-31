Флот из округов вернут в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ?

Четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота России к 1 декабря, когда в Вооруженных силах России начнётся новый учебный год, вернутся в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам.

Пока официальной информации по этому поводу, впрочем, нет. Северный флот сейчас имеет статус военного округа. Но ранее сообщалось, что Минобороны предложило лишить его статуса межвидового объединенного стратегического командования с передачей ряда регионов из зоны ответственности в ведение Ленинградского военного округа.

Проект указа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.