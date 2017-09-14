Флотская столица должна однозначно определиться в одной кандидатуре

В Североморске выберут главу муниципального образования. По сути, в ЗАТО вместо двух появится один градоначальник. Он будет решать все вопросы и отвечать на запросы граждан. Среди кандидатов на пост - руководитель администрации Ирина Норина. После выборов её должность сократят. Иными словами, её желание возглавить город - попытка запрыгнуть в уходящий поезд и сохранить работу

Заявления претендентов рассматривает конкурсная комиссия. Среди желающих занять пост есть и Ирина Норина, которая выдвинула свою кандидатуру, боясь остаться безработной. Ведь после выбора главы ЗАТО, руководитель администрации, согласно уставу, слагает полномочия.

Итак, давайте разберемся. Сегодня, по сути, решается судьба власти в Североморске. И какой она будет, зависит от выбора конкурсной комиссии, а затем – депутатов Совета депутатов флотской столицы. Вопрос необходимости передачи власти в одни руки поднимал ещё Александр Абрамов. Как градоначальник, он курировал все важные вопросы. Давал поручения – в том числе главе администрации Ирине Нориной. А затем на заседаниях устраивал разносы. Часто его поручения, которые касались города, североморцев, комфорта и безопасности их проживания, оставались невыполненными. Вот, например, фрагмент выступления Абрамова после отчёта Нориной.

- Меня огорчило то, что не выполнено мое поручение, - говорил Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск. - Прошу решить проблемный вопрос уборки снега, но внимание ему уделено не было. …Ещё раз хочу напомнить и главе администрации и работникам, вы исполнительный орган власти. Ваше дело трубы, гайки, дороги, благоустройство. Политика – это дело депутатского корпуса.

Трубы, дороги, благоустройство – то, чем должна была заниматься администрация под руководством Нориной, оставалось в Североморске слабым звеном. Депутаты неоднократно указывали на это главе администрации, используя самые веские аргументы.

- Урезание бюджета на ЖКХ – это смертоубийство, - восклицал Игорь Козинский, депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. - Прежде всего, мы можем сэкономить на приглашении столичной звезды, но никак не можем экономить на дорогах. Эта ямочка может и жизни стоить.

А как ситуация обстоит сегодня? Опять дороги, опять проблемы. На этот раз предписание вынесла прокуратура. Инспекторы нашли массу нарушений на дорогах флотской столицы. Состояние полотна идёт не только в разрез с законом, но и с требованиями ГОСТа. С целью устранения выявленных нарушений закона главе администрации ЗАТО г.Североморск внесено представление. Может быть, только после вмешательства прокуратуры, наконец-то, что-то изменится. Но дороги – далеко не единственная проблема. Жители ЗАТО выложили в социальную сеть любительские видеозаписи. На одной из них показана живописная помойка на ул.Сафонова, куда вечером идут кормиться собаки. За кадром звучит говорящий сам за себя комментарий: «Вообще в столице Северного флота нет денег на мусорные баки с крышками? В каком веке живем? Может, хватит воровать!»

На другом видео показаны трупы голубей на лестничных площадках верхних этажей девятиэтажки. После появления этого видео в сети, их быстро убрали. А жители теперь предполагают, что власти могут умалчивать информацию об опасной инфекции.

Некоторые дома в Североморске могут соревноваться в конкурсе «У кого больше проблем». Жители пятиэтажек на ул.Авиаторов, 7 и 9 считают победителями себя. Они боятся, что в какой-то момент окажутся без стены, из кладки уже высыпаются кирпичи. Североморцы говорят, что били во все колокола, но власти до них просто нет дела.

Осыпается и фасад здания, которое тоже давно не видело ремонта. От крыс, по словам жильцов, спасают два кота, которых они прикормили в подъезде. Ещё одна проблема – отсутствие горячей воды. Водонагреватели и огромные счета за электричество – или же ведра и тазики, с греющейся на газе водой. Власти обещают, что после капитального ремонта горячая вода появится, но когда он случится и доживут ли до этого владельцы квартир, неизвестно. Одним словом, живут, как в прошлом веке.

Ещё один вопрос, который не решается, несмотря на жалобы в администрацию, - недострои. Два брошенных здания в Авиагородке мозолят глаза жителям города не первый год. Когда-то опасные недострои обещали разобрать, потом говорили, что на их месте можно построить детский сад, но помешала близость к железной дороге. Теперь дома без крыши и с пустыми глазницами разбитых окон привлекают детей постарше – в них регулярно устраивают свои встречи подростки. Чем занимаются, можно только догадываться. Но после таких посиделок по несколько раз в год жителям ближайших домов приходится вызывать пожарных. Жители просили снести строения или законсервировать – оградить детей от возможной опасности, но решёток на окнах и дверях, которые мешали бы подросткам и бомжам проникать внутрь, североморцы таки и не дождались.

И это только несколько примеров тех проблем, которые не решаются при нынешней власти. Североморску нужен хозяйственник, глава, который возьмёт в свои руки все те проблемы, которые до сегодняшнего дня игнорировала администрация во главе с Ириной Нориной.