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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.20 19:30

Флотская столица готовится к паводку

Весна всё ближе, для управляющих компаний пришло время озаботиться паводковыми мероприятиями. «Североморскжилкомхоз» в усиленном режиме вывозит снег со дворов флотской столицы, чистит проезды и готовится к прочистке ливнёвок.

Снежная зима и начало весны стали настоящим испытанием для управляющих компаний. Работать приходится круглосуточно. Коммунальщики не только сгребают, но и вывозят снег с дворовых  проездов. Потепление не за горами, а с ним и талые воды, которые могут стать едва ли не главной проблемой.

Кирилл Чудинов, генеральный директор групп компаний ООО «Североморскжилкомхоз»: «В этом году паводковые мероприятия требуют особого внимания. Буквально недавно в администрации ЗАТО города Североморск было совещание по этому поводу. Все на усиленном режиме. Наше предприятие ещё в феврале подготовило свой приказ и план мероприятий по пропуску паводковых вод. И сейчас мы постепенно подходим к её реализации: у нас взяты на учёт все адреса, которые гипотетически подвержены подтоплению в паводковый период».

Техника «Североморскжилкомхоза» привычно трудится во дворах флотской столицы, а жители идут сотрудникам компании на встречу. Перед уборкой у каждого подъезда развесили объявления с просьбой убрать припаркованный транспорт. Прислушались почти все. Но нашлись и несознательные граждане. В этом дворе, например, кто-то выкинул отслуживший своё холодильник  прямо у подъезда. Уборка такого мусора в обязанности дворника не входит. Но чистота - прежде всего. Погрузчик довёз сломанную бытовую технику до контейнерной площадки.

Пока во дворах идёт уборка, техники компании готовят к выходу другие машины. Они понадобятся чуть позже. Из-за непрекращающегося снега почистить канализационные коллекторы во дворах невозможно. Это чревато определёнными трудностями и подтоплением некоторых дворов. В этом случае в дело пустят илососную машину.

Андрей Малков, генеральный директор УК ООО «АДС Плюс»: «Выявлены 15 адресов, которые больше всего подвержены подтоплению. На эти адреса будет обращено максимальное внимание. То есть, будет больше вывозиться  снега. Если будут собираться лужи, накапливаться  вода, то  для этого есть машина. Мотопомпы будем использовать. У неё производительность большая. Бочка - 3,5 куба, наполняемость - за 15 минут».

К паводку «Североморскжилкомхоз» готов. Впрочем, сотрудники компании надеются, что снегопады скоро прекратятся и им удастся основательно и без аврала прочистить ливнёвую канализацию. В этом случае спецтехника, скорее всего, не понадобится.

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