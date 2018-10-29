Флотская столица отметила столетие комсомола

В Североморске широко отметили столетие комсомола. В числе почетных гостей - ветераны молодежного движения 70-х годов прошлого столетия. К юбилею организована тематическая выставка и учреждена медаль «К столетию комсомола», которой в ходе мероприятия наградили активистов КПРФ флотской столицы.

Темой 7-го городского праздника «Белых журавлей» в Североморске стало столетие комсомола. В зале городской библиотеки нет свободного места. Ветераны движения - словно мостик из прошлого в будущее, делились опытом с совсем юными комсомольцами. Трогательные истории из прошлого не оставили равнодушными никого.

На груди у активистов - новые медали, они специально созданы к столетию комсомола. За стеклом библиотечных стендов - газеты и книги, на страницах которых увековечены подвиги совершенные комсомольцами, как во время войны, так и в мирное время - выставка бережно собранных экспонатов, которые с каждым годом обретают все большую ценность. Организаторы тщательно планировали встречу, старались учесть каждую деталь. Они признаются, если бы не помощь спонсоров, праздник вряд ли получился бы таким масштабным.

Это они, комсомольцы, ценой собственных жизней защищали страну от фашизма, первыми ехали поднимать целину и тянули железнодорожные артерии в самые отдаленные участки страны. Активисты утверждают, история комсомола - лучший пример патриотического воспитания молодежи. Недавно в Североморске решили возродить прославленную молодежную организацию. Ребята активно сотрудничают с единомышленниками из других городов Заполярья.

Юные комсомольцы такому общению рады. Говорят, участие в движении не только помогает найти новых друзей, но и узнать много нового.

И пусть в комсомольской организации Североморска пока менее десяти человек, по их словам, они гордо носят на груди значок и верят, они по примеру старших - легендарных комсомольцев, обязательно внесут свою лепту в будущее страны.