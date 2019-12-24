Флотскую столицу очищают от снега по графику

Управляющая компания «Корабельная» - одна из самых крупных во флотской столице. Несмотря на то, что в её обслуживании находится большая часть жилого фонда Североморска, спецтехнике и её персоналу удаётся справляться со снегом и наледью во дворах даже в нынешних погодных условиях.

Ежедневно на улицы Североморска выходят вооруженные лопатами дворники и техника. С самого утра они расчищают от снежных завалов дворы и посыпают дорожки пескосоляной смесью - всё это делается для удобства и безопасности жителей многоквартирных домов флотской столицы. У сотрудников управляющей компании «Корабельная» сейчас горячая пора - снег идёт практически каждый день. Но борьбе со стихией порой мешают сами жители домов.

«Пока нет сложностей, но были, - говорит Михаил Куликов, водитель. – Некоторые машины убрали, но всё равно стоят, мешают уборке».

Весь убранный с территории дворов снег вывозят на специальные площадки для его складирования.

Кроме того, прямая обязанность управляющий организации – ликвидация наледи с козырьков и крыш. В обслуживании у компании «Корабельная» почти 80 процентов от всего жилого фонда Североморска, тем не менее, коммунальщики сумели наладить системную работу и на этом участке.

«Во время снегопада работали до десяти звеньев единовременно, не считая щёток расчищающих, - рассказывает Кирилл Чудинов, генеральный директор УК «Корабельная». - Но с ситуацией справились. Сейчас уже работаем в плановом режиме, дочищаем те дворы, которые не удалось почистить хорошо во время непогоды, и формируем недельные графики работ».

Специалисты управляющей компании «Корабельная» всегда поддерживают обратную связь с жителями, которые могут обратится со своими предложениями и пожеланиями через диспетчерскую службу и при помощи социальных сетей.