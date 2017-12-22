Фонд капитального ремонта МКД не смог отчитаться

В этом году запланированную программу капитальных ремонтов в регионе удалось завершить на 87,5%. Впрочем, провальным недовыполненный план назвать нельзя, ведь отчитаться в полной готовности профильному фонду помешал целый ряд весомых причин. Об этом шла речь на заседании правительства Мурманской области.

Не дотянули до 100 % готовности, прежде всего, из-за ужесточения федерального законодательства в отношении подбора строительных организаций. В регионе банально не хватает квалифицированных предприятий, не хотят работать в Заполярье и подрядчики из соседних Архангельской, Ленинградской областей и Республики Карелия. На более чем 400 объектов приходится всего 44 предприятия, имеющих допуск к работам, а лифтами и фасадами исторических домов в Мурманске занимаются только приглашенные строители.

Многие жители региона обращают внимание властей на то, что подъёмные устройства в их домах заменили, но ввести в эксплуатацию забыли. В областном Минэнерго успокаивают, довольно много времени занимают согласования и проверки Ростехнадзора, потерпеть стоит ради собственной безопасности…

Участники заседания в правительстве области обсудили новость о том, что регион занимает ведущие позиции на Северо-Западе страны в сфере развития конкуренции. Следующий шаг - налаживать государственно-частное партнёрство, в том числе в социальной сфере, например, при строительстве детских садов.