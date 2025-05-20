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Фонд капремонта Мурманской области в 2024 году поменял в домах северян более 100 км труб
В рамках капремонта в этом году подрядные организации не только монтируют новые трубы, но и устанавливают современное оборудование, которое позволяет автоматически поддерживать нормативную температуру горячей воды, исключая необходимость длительного ожидания подогрева.
Фонд капитального ремонта Мурманской области в 2024 году провёл работу по обновлению внутридомовых инженерных систем. В итоге было заменено более 100 км труб.
В рамках капремонта в этом году подрядные организации не только монтируют новые трубы, но и устанавливают современное оборудование, которое позволяет автоматически поддерживать нормативную температуру горячей воды, исключая необходимость длительного ожидания подогрева.
Например, жители домов №24/26 на улице Сафонова и №37 на улице Старостина в Мурманске стали одними из первых счастливчиков кто смог ощутить преимущества новой системы.
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