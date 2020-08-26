Фонд развития Дальнего Востока и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов

Фонд рассматривает возможность участия в масштабном проекте создания международного арктического культурно-делового центра на территории опережающего развития «Столица Арктики».

Уникальный кластер появится в результате комплексного развития припортовых территорий. В него войдут конгрессно-выставочный центр, экологический и международный музей Арктики, центр арктического туризма и северного дизайна, исследовательская лаборатория, гастромаркет, площадки для развития малого и среднего бизнеса и парк.

Объём инвестиций в проект, по предварительным оценкам правительства Мурманской области, составит около 5 миллиардов рублей.