Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области начинает приём заявок на оказание финансовой помощи в условиях коронавируса

Заявки принимаются от компаний и предприятий отнесенных к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в от распространения COVID-19 на территории региона. Перечень утверждён постановлением правительства Мурманской области № 217.

Подробную информацию о сроках, порядке и условиях предоставления поддержки можно получить по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-12 (добавочный номер 210).