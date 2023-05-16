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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.23 19:30

Фонд социальной помощи «Добрые сердца» на базе Лютеранской церкви провёл благотворительный концерт «Завещаем жизнь», посвященный минувшему 9 мая

Творческими коллективами города была подготовлена большая программа, на мероприятие были приглашены дети войны.

«Завещаем жизнь» - так назывался праздничный благотворительный концерт, организованный фондом социальной помощи «Добрые сердца». Событие было посвящено 78-летию Великой Победы. Участие в нём приняли народные творческие самодеятельные коллективы Мурманска и Мурманской области, а также подопечные фонда «Добрые сердца».

Александр Волчок, председатель некоммерческого фонда социальной помощи «Добрые Сердца»: «Концертная программа составлена, по её окончании будет приготовлена солдатская каша. Будет работать открытый микрофон: выступающих очень много, желающих поздравить много, мы даже не смогли вместить всех в одну программу».

Самые почётные гости концерта – ветераны и дети войны. По словам представителей фонда, это важно и правильно, когда у молодого поколения есть возможность пообщаться со свидетелями того тяжёлого периода в истории нашей страны.

Анна Волчок, руководитель Мурманского отделения некоммерческого Фонда социальной помощи «Добрые сердца»: «Дети войны у нас на первом месте, они на первых лавочках сидят, для них мы забронировали места в первую очередь. Мы с ними работаем постоянно, сотрудничаем, дружим, любим их. Много детей войны пожелало поучаствовать в уличном концерте. Они, как правило, вспоминают свою жизнь, вспоминают послевоенное время, танцуют, поют. А это сегодня очень важно».

Как говорят сами дети войны, такие события для них, безусловно, важны. Они объединяют и дарят положительные эмоции. 

Людмила Стебловская: «Надо сближаться людям, помогать друг другу. Сюда люди приходят, общаются. Тут их чайком угостят».

Маргарита Канчукова: «Обязательно нужны такие мероприятия, чтобы все помнили и все знали о тяжёлых временах. Война – это что-то невероятное».

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