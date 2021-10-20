Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержит проект комплексного развития территории Больничного городка в Мурманске

Об этом стало известно во время рабочей встречи главы региона с директором фонда Михаилом Сюткиным.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приступаем к реализации комплексного проекта расселения аварийных домов микрорайона Больничный городок. Наша задача, при поддержке фонда и Минстроя России создать там новый комфортный микрорайон. У нас на Севере давно жильё не строилось, и без поддержки федерального центра нам эту задачу не осилить».

Михаил Сюткин отметил, что масштабных проектов, подобных реновации целого микрорайона в Мурманске, в стране немного.

На рабочей группе Минстроя фондом было принято решение выделить на строительство 580 миллионов рублей. Это первый этап расселения, его планируют завершить к 2025 году.