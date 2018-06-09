Фонтаны и цветы – приметы пришедшего лета в Мурманске

Во всех округах областного центра разбивают цветочные клумбы, а в парках и скверах включили фонтаны. Эти атрибуты лета теперь будут радовать жителей и гостей Заполярья до сентября.

Приятные хлопоты и суету доставляет озеленителям ежегодная высадка цветов на клумбах. Тысячи разноцветных растений, собранные в единые композиции, будут радовать жителей всех округов до самой осени. Цинерарии, гвоздики, бархатцы, петунии уже прошли испытание Севером и доказали, что им не страшны холода, дожди и порывистый ветер.

- В дальнейшем у нас запланировано украсить цветами все наши объекты, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - С 18 июня мы начнём высадку растений на центральной клумбе возле «Арктики». Там будет размещено около 25 тысяч цветов.

Сейчас трудно представить наш город без фонтанов, долгожданным событием, для многих жителей заполярной столицы становится их открытие. Гидросооружения служат, скорее всего, не для того, чтобы охлаждать и увлажнять воздух, а для эстетического удовольствия и для создания летнего настроения. Фонтаны уже запустили в сквере на улице Зои Космодемьянской и в центральных парках города: на улицах Пушкинской и Ленинградской. А вот на Семёновском озере ещё ведутся работы по наладке конструкции. Всю настройку планируют завершить 11 июня.

Горожанам остается только бережно относится к фонтанам и цветочным композициям, чтобы сохранить красоту на весь сезон. Специалисты городского предприятия призывают не портить клумбы, вырывая растения для собственных садовых участков, не бросать в чащи с водой мусор и посторонние предметы, которые могут испортить сложный механизм.