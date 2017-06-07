Фонтаны пережили долгую зиму и начали оживать

В Мурманск окончательно пришло лето. Парки и скверы готовят к наплыву горожан. А главной приметой вступившего в свои права тёплого времени года стали заработавшие фонтаны. Первые потоки воды полились из чаш фонтанов в сквере на улице Ленинградской.

Напомним, реконструкция фонтанов в сквере на улице Ленинградской завершилась в 2015 году. Исторический облик конструкций сохранили, а вот их начинку поменяли с учётом современных технологий и материалов. Обновили и сам сквер. Дорожки выложили брусчаткой, установили красивые урны и скамейки, построили сцену.

Это место отдыха всегда пользуется у северян большой популярностью. В том числе и из-за заработавших, спустя долгие годы простоя, фонтанов. Пока в городе было холодно, конструкции не работали. Как только тёплая погода пришла, чаши фонтанов почистили, расконсервировали оборудование и насосы. В сквере снова зажурчала вода. В ближайшее время заработают фонтаны и в других городских скверах.

- Перезимовали фонтаны отлично, ничего не замёрзло, - отмечает Наталья Павлюк, заместитель директора по общим вопросам муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы». - У нас утеплители стояли на чашах, поэтому всё находится в исправном состоянии.