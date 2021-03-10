Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей об ухудшении погодных условийРоскомнадзор приступил к правовому «воспитанию» интернет-сервиса «Твиттер»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.21 19:30

Формирование безбарьерной среды является одним из главных вопросов современной городской жизни

Пилотный проект «Доступный Север», реализуемый в Мончегорске, призван решить проблемы инвалидов и маломобильных групп граждан. О том, что предстоит сделать, пообщались  министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и сенатор Татьяна Кусайко с администрацией города металлургов.

В наших северных условиях, когда дороги часто заметены снегом, либо покрыты коркой льда, бывает сложно передвигаться даже полностью здоровому человеку. Что уж говорить о инвалидах, которым в таких случаях приходится пользоваться помощью, чтобы банально добраться до магазина, либо и вовсе сидеть дома. Облегчить жизнь маломобильных групп граждан призван пилотный проект «Доступный Север».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы очень хотим на примере Мончегорска отработать все те жизненные ситуации, с которыми сталкивается инвалид, с которыми сталкиваются представители других маломобильных групп населения, для того, чтобы отработать конкретные варианты решения, чтобы потом их можно было транслировать на всю область».

На протяжении двух лет в 25 учреждениях города металлургов будут испытывать различные способы, технологии и методики, чтобы сформировать комфортную и безбарьерную среду для инвалидов. Мончегорск для реализации этого пилотного проекта подходит как нельзя кстати, считают эксперты. 

Татьяна Кусайко, сенатор Российской Федерации: «Учитывая то, что здесь  есть вся инфраструктура и очень важно, что здесь есть возможность проработать вопросы государства частного производства, то есть присутствует в Мончегорске социально-ориентированный бизнес в лице Кольской ГМК».

Наблюдать за тем, как север становится доступнее для маломобильных групп граждан, будет экспертный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций инвалидов и научного сообщества.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Ведомства заставили присмотреться к росту цен на товары и услуги-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 22 копейки, евро – на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Полярные Зори совместно с регионом ищут пути совершенствования системы теплоснабжения в Африканде-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика