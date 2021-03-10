Формирование безбарьерной среды является одним из главных вопросов современной городской жизни

Пилотный проект «Доступный Север», реализуемый в Мончегорске, призван решить проблемы инвалидов и маломобильных групп граждан. О том, что предстоит сделать, пообщались министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и сенатор Татьяна Кусайко с администрацией города металлургов.

В наших северных условиях, когда дороги часто заметены снегом, либо покрыты коркой льда, бывает сложно передвигаться даже полностью здоровому человеку. Что уж говорить о инвалидах, которым в таких случаях приходится пользоваться помощью, чтобы банально добраться до магазина, либо и вовсе сидеть дома. Облегчить жизнь маломобильных групп граждан призван пилотный проект «Доступный Север».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы очень хотим на примере Мончегорска отработать все те жизненные ситуации, с которыми сталкивается инвалид, с которыми сталкиваются представители других маломобильных групп населения, для того, чтобы отработать конкретные варианты решения, чтобы потом их можно было транслировать на всю область».

На протяжении двух лет в 25 учреждениях города металлургов будут испытывать различные способы, технологии и методики, чтобы сформировать комфортную и безбарьерную среду для инвалидов. Мончегорск для реализации этого пилотного проекта подходит как нельзя кстати, считают эксперты.

Татьяна Кусайко, сенатор Российской Федерации: «Учитывая то, что здесь есть вся инфраструктура и очень важно, что здесь есть возможность проработать вопросы государства частного производства, то есть присутствует в Мончегорске социально-ориентированный бизнес в лице Кольской ГМК».

Наблюдать за тем, как север становится доступнее для маломобильных групп граждан, будет экспертный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций инвалидов и научного сообщества.