Формирование комфортной городской среды идёт по плану

Ремонтные работы придомовой территории около дома № 33а по улице Шмидта в Мурманске в самом разгаре. Реконструкция ведётся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Глава администрации Андрей Сысоев лично проверил ход работ и обозначил новые задачи по благоустройству.

Дому № 33а по улице Шмидта в Мурманске 56-лет. За эти годы и сама пятиэтажка поизносилась, а придомовая территория давно требовала обновления, в том числе, обустройства парковки, ведь машин в городе за пять с половиной десятилетий стало несравнимо больше, ставить их жителям дома просто некуда. Устав мириться с неудобствами, они подали документы о включении их дворовой территории в проект «Формирование комфортной городской среды». В этом году начался ремонт, который ведётся под контролем администрации города.

«Программа федеральная. Финансируется она из трёх источников: федерального, регионального и муниципального бюджетов, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – На эти средства будут проведены ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство детской площадки, высажены зелёные насаждения. По сути, по ходу работ у меня пока вопросов нет, потому что до окончания контракта ещё две недели, подрядчики с этим справятся».

Но не все так просто, как хотелось бы. Будущее благоустройство явно портят объекты, находящиеся в границах этой территории.

«Ряд вопросов возникли на стыке проектных решений, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Здесь есть непонятная пристройка, которую управляющая компания должна снести и построить новую. Если мы ремонтируем двор, то нужно навести порядок. Здесь и забор есть ненужный, с соседями нужно разобраться. Два ограждения, одно просто нужно убрать. С покраской гаражных боксов вопрос стоит: нужно поработать с гаражно-строительным кооперативом».

Работы здесь ещё много. Помимо нового асфальта и парковочной площадки будет реконструировано наружное освещение, восстановлены колодцы, появятся скамейки и урны, новый бордюрный камень. Особая гордость проекта – новая, оснащенная необычными элементами детская площадка с тартановым покрытием.