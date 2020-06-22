Формирование комфортной городской среды на придомовых территориях Мурманска идёт полным ходом

Во дворе дома № 35 на улице Карла Маркса появится комплексная спортивно-игровая территория, новый асфальт на проезжей части и тротуарах. Обновления ждут и уже существующую детскую площадку. Жители дома тут неравнодушные и сами активно участвуют в благоустройстве.

Несколько лет назад жители дома № 35 по улице Карла Маркса в Мурманске собрались и решили – имуществом управлять будут сами, создали ТСЖ. Как показывает практика большинства таких домов – не зря.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Что важно отметить: утверждение, что в ЖКХ нельзя навести порядок, этим двором опровергается».

Одними из первых позаботились жители и о включении дома в программу «Формирование комфортной городской среды». Здесь начался капитальный ремонт.

Евгений Краев, председатель ТСЖ: «ТСЖ здесь существует уже 10 лет. Решение об участии в программе мы приняли в 2017 году, когда все это начиналось. Собрали актив, провели собрание и попали в программу, что удачно в её фактическую реализацию».

Ещё раньше своими силами обустроили здесь детскую площадку и установили новые скамейки, сделали парковку. В рамках капремонта её заасфальтируют, будет отремонтирована проезжая часть и тротуары, установлено новое светодиодное освещение, ливневая канализация, появится новая многофункциональная оснащенная спортивно-игровая площадка с тартановым покрытием.