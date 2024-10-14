Формируем бюджет в новых экономических условиях, боремся со свалками и готовимся отметить 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье – главные вопросы оперативного совещания

Темы ликвидации мусорных свалок, эффективности бюджетных процессов, увеличения выплат ветеранам советского Заполярья, проведения мероприятий, посвящённых 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и итогов губернаторского контроля в Кольском районе обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

На оперативном совещании с губернатором Мурманской области обсудили вопрос формирования бюджета региона на предстоящий период в современных экономических условиях. Одна из главных задач на данный момент – обеспечить проведение отопительного сезона. Также Андрей Чибис отметил, что необходимо активно привлекать к развитию региона частных партнёров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы с вами делали всё, чтобы обеспечить рост экономики, стали даже несколько лет назад субъектом бездотационным, но, к сожалению, мы видим, что война не только на поле боя, но и экономическая идёт с нашей страной и ряд наших налогоплательщиков попали под санкции, что, конечно, сократило объём наших доходов, включая и прогноз на 2025 год».

Отдельной темой на совещании стал вопрос по работе с отходами в регионе. В области уже очистили от мусора более 220 километров линии берега и ликвидировали более 1,5 тысячи свалок. Закуплены модули для раздельного сбора мусора для отдаленных населённых пунктов, а в Междуречье работает экотехнопарк.

Алексей Лыженков, и.о. заместителя губернатора Мурманской области: «Вся территория Мурманской области поделена на девять лотов. На сегодняшний день действуют договоры на транспортирование ТКО с четырьмя мусоровывозящими компаниями. Собираемость платы за коммунальную услугу по обращению у нас в регионе достаточно высокая, составляет 94,3%».

Озвучили и итоги губернаторского контроля, который на прошлой неделе работал в Кольском районе. В рамках выезда специалисты осмотрели более 100 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в 2024 году, а также состояние улично-дорожной сети, детских и спортивных площадок и общественных территорий.

Надежда Аксенова, руководитель аппарата правительства Мурманской области: «В рамках проекта «Арктическая школа» в посёлке Шонгуй в средней образовательной школе обновлены фойе и коридор первого этажа. Теперь это современное, стильное и удобное пространство. В Минькинской коррекционной школе-интернате отремонтирован учебный класс. В детском саду в Мурмашах выполнены ремонтные работы в музыкальном зале».

Мурманская область готовится к празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В честь этой знаменательной даты губернатор региона в 10 раз увеличил единовременные выплаты северянам, принимавшим участие в обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Грядёт одна из самых дорогих для нас дат - это юбилей разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Все торжественные мероприятия должны быть на должном уровне у нас с вами. В образовательных учреждениях пройдёт более двух тысяч событий, среди которых классные уроки, уроки мужества, тематические интерактивные занятия. Это очень важно, потому что через школу даются память, знания о тех событиях».

В ближайшие выходные состоится фестиваль беспилотников «Дотянуться до неба». Стать его участником могут как любитель, так и профессионалы. На фестивале организуют мастер-классы, знакомство с технологией дронов и обсуждение сферы применения БПЛА. Такое событие на территории Мурманской области впервые пройдёт 18 и 19 октября.