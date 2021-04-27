«Форсайт-Ледокол» ломится в информационное поле

Мурманский Арктический государственный университет вновь стал площадкой для проведения масштабного форума «Студенческое измерение современного и будущего Арктики». Сегодня он представлен в новом статусе «Форсайт-Ледокол».

Во все времена молодёжь была двигателем прогресса - самой динамичной частью любого общества. Именно она тонко чувствует любые изменения, лучше разбирается в современных технологиях, а также часто становится инициаторами многих крупных и интересных проектов. Идея собрать вместе студентов и экспертов из разных городов на «Форсайт-Ледоколе» принадлежит выпускнице МАГУ.

Мир не стоит на месте и цифровизация уже давно поражает своими масштабами. Рассказать о технологиях будущего приехал эксперт из Москвы. Главная тема лекции – дополненная реальность, технология, добавляющая в физический мир цифровые объекты. Представьте, всего через несколько лет мы сможем выйти за привычные пределы мобильного телефона.

Иван Пузырев, эксперт: «Представьте, что вся информация, с которой мы сейчас работаем, сейчас она на экране телефона, но она должна вся выйти в пространство, и это можно ожидать в течение 5 лет. Сейчас должны быть новые профессии, новые эксперты, некие архитекторы информации, которые начинают понимать, что пространство вокруг меня должно быть окружено цифровым слоем, нужно к нему прикоснуться, уметь с ним работать, поэтому, конечно, нужно рассказывать, начинать с этим работать».

Участников форума ждут не только лекции, но и воркшопы и мастер-классы, во время которых они разработают собственные проекты для повышения качества жизни людей в Арктике. Среди гостей студенты и эксперты, а также представители региональных министерств и волонтёрского центра.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Программа достаточно обширная, я выбрал для себя тему туризма, в графике я запланировал время для того, чтобы посетить эти мероприятия. Сегодня на открытие пришёл, чтобы всех зарядить туризмом».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «В отличие от общего стереотипа, что инициатива наказуема, инициатива наших студентов, во-первых, поддерживается, во-вторых, лучшие из них будут реализованы на нашей Арктической территории».

Название «Форсайт-Ледокол» символичное, ведь форум, как и мощное судно, ломает привычные практики получения знаний и опыта, а многие проекты, озвученные во время обсуждений, рано или поздно будут реализованы в Арктическом регионе, уверены участники встречи.