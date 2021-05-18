Форсайт-сессия «Поколение «Больших перемен» собрала вместе самых активных и талантливых школьников Заполярья

Для участников было подготовлено несколько интересных тематических площадок, на одной из которых они смогли попробовать себя в роли журналистов.

Интересная, наполненная красками и событиями жизнь журналиста привлекает людей с самого детства, многие мечтают о славе, деньгах, успехе, общении со звёздами и влиятельными людьми. Но так ли все просто на самом деле? О трудовых буднях телевизионщиков школьникам рассказала директор телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева.

На мастер-классе школьники ознакомились со всеми нюансами профессии и даже попробовали себя в качестве интервьюеров. Оказалось, что разговорить и расположить к себе собеседника задача не из лёгких, но под чутким руководством опытного журналиста диалог быстро наладился.

Со всеми творческими заданиями ребята справились на ура, а свой успех закрепили стендапами, в которых поделились впечатлениями от мастер-класса.

Стать журналистом не так уж просто, как кажется на первый взгляд. Ребята убедились в этом на собственном примере, но это совсем не отдалило школьников от желания освоить профессию корреспондента.

Пока в одной аудитории подростки узнавали значения терминов «стендап» и «спикер», ребята с площадки «Добровольческие инициативы» учились самостоятельно организовывать различные мероприятия.

Такие мастер-классы предоставляют каждому подростку возможность проявить себя и раскрыть таланты, важные в современном мире.