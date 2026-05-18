«Фортуна» для морских прогулок

Хорошие новости для любителей морских путешествий, ценителей подводных деликатесов и любознательных туристов. Яхт-клуб в Дровяном принял в семью новый, скоростной и комфортный 11-местный катер. С его палубы открываются прекрасные и завораживающие северные виды побережья Кольского залива.

Судно носит звучное название «Фортуна». Прогулку на этом катере можно именовать большой удачей. Катер осуществляет прогулки по окрестностям Кольского полуострова. В числе достопримечательностей, куда он доставляет туристов, территория микрорайона Дровяное, побережье Мурманска и даже острова Кильдин. Там пассажиры могут понаблюдать за множеством морских обитателей и насладиться арктическими природными богатствами. У судна есть особенности в управлении.

Роман Игнатенков, капитан катера: «Здесь почти всё автоматизировано, на нём качка почти не ощущается. Своим ходом идёт, это очень удобно и для меня, и для туристов».

Катер оснащён всем необходимым для комфорта и для безопасности гостей: отапливаемый салон, удобные скамейки, гальюн, раковина, современная навигация и полный набор спасательных средств. К слову, маломерное судно доставили в Мурманск издалека.

Сергей Гриневич, соучредитель туристической компании Мурманска: «Именно наше судно было привезено из Владивостока, где было куплено у официального дилера. Доставили его на огромном трале, на катере были уже все моторы установлены. Привезли сюда, мы здесь устанавливаем допоборудование, рации, систему отопления».

Чарующая, познавательная и в некотором смысле экстремальная – такое описание можно смело дать нашей ознакомительной морской прогулке. Несомненно, спрос на ещё один вид экзотического отдыха в Арктике стремительно набирает обороты. В числе желающих приезжие и местные любители новых ощущений.