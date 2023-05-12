Форум «Арктический плацдарм» собрал в стенах Мурманского арктического государственного университета представителей разных городов России

В МАГУ стартовал всероссийский форум «Арктический плацдарм», главные задачи которого заключаются в совершенствовании профилактической работы с молодёжью в разных направлениях, а особенно, в сфере кибербезопасности, а также формировании у молодых людей активной гражданской позиции.

Денис Аширов, заместитель руководителя Росмолодёжи, г. Москва: «Нам очень важно разбирать эти моменты и понимать, как перестраивать в нынешней геополитической обстановке в условиях специальной военной операции, которая проходит. Как сейчас молодёжь реагирует, как мы должны, как специалисты, которые с ней работают, перестраиваться».

Что молодёжь хочет читать, смотреть и где желает черпать полезную для себя информацию – на такие вопросы предстоит ответить в рамках форума. А потом уже использовать необходимую информацию в дальнейших проектах.

В МАГУ будут работать несколько площадок, на которых молодые люди смогут выразить свои идеи и мысли. Участие в форуме принимают представители «Росмолодёжи», Министерства образовании и науки России. Например, делегация из Владимира, представит авторскую модель по кибер-инкультурации. Главная цель – сделать Всемирную паутину доступнее.

Анна Юдина, руководитель учебно-методического направления координационного центра Владимирского государственного университета (ВЛГУ): «Интернет является такой же средой как кибер-среда и наша обыкновенная реальность. Не надо его запрещать, его просто нужно делать более понятным. Нужно объяснять, нужно показывать механизмы, например, каким образом сделать чат, где нельзя сделать скриншоты. Каким образом выстроить свою поведенческую стратегию для повышения своего социального статуса. Каким образом выстроить профессиональный блоггинг, который не мешает учёбе, не мешает карьере, а способствует личностному развитию и обогащает».

Работа форума завершится 13 мая.