Форум «КультАрктика» прошёл в рамках празднования Дня образования Мурманской области

А пленарная дискуссия с участием губернатора Андрея Чибиса и российского телеведущего Андрея Малахова стала ключевым мероприятием масштабного форума.

Крайний Север – это территория огромных возможностей для роста отраслей креативной индустрии. А значит, нужно только взяться за дело и развивать его всем на зависть. Специально для этого уже не первый год в Заполярье организуют масштабный форум «КультАрктика».

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Арктика сейчас в центре внимания. И когда жители России хотят приехать в Арктику, они задумываются о том, куда поехать. И мы хотели бы, чтобы ехали к нам. Но если мы говорим про нас - северян, то для нас не менее важно через культуру и приобщение к нашим традициям дарить чувство сопричастности Мурманской области нашим детям и внукам – будущим поколениям».

Конечно, основа экономики Заполярья - это металлургическая, горно-химическая промышленность и логистика. За последние годы удалось реализовать уникальные проекты, поддержанные Президентом России. Особую гордость вызывает досрочное достижение поставленных целей. В первую очередь речь идёт о миграционном приросте и остановке оттока населения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Задача и план «На Север – жить» не только большие проекты, не только место для работы – это, прежде всего, место для жизни. А чтобы жить было интересно, должна развиваться креативная индустрия. Помимо досуга, альтернативной деятельности, это конечно, ещё и быстро растущая отрасль экономики».

Примером этого можно назвать заполярный туризм и кинопроизводство. Поддержка творческих людей и их проектов – важная задача для регионального правительства, поэтому в рамках мастер-плана в центре Мурманска предусмотрено создание своего дома для креативных индустрий.

В рамках форума были подведены и итоги выездной секции делегации северных регионов.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Мы точно определились, что нам нужно делать совместный проект, потому что до вчерашнего дня каждый из регионов думал самостоятельно о развитии туризма. На фоне того, что разрабатывается схема территориального развития «Русский Север и Арктика», это не только возможности создать продукт, это возможности создать инфраструктуру совместную. Отвоевать на федеральном уровне задачи, сделать маршрут по Белому морю - это была наша мечта, а теперь задача».

В рамках пленарной дискуссии руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис рассказала, как с помощью культурных и экологических проектов в регионе можно объединять волонтёров ключевых социально ответственных компаний для усиления добровольческих проектов. А также анонсировала продолжение популярного проекта.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «В этом году мы объявили и пригласили все волонтёрские группы на новый этап проекта «От родника до океана. Маяки» на реновацию маяка Териберский».

Известный российский телеведущий и уроженец Апатитов Андрей Малахов, который также принял участие в форуме, поделился своими впечатлением, отметив, что Мурманская область за последние годы разительно преобразилась.

Андрей Малахов, российский телеведущий: «Я рад, что за последние три года Апатиты и Кировск становятся настоящей туристической Меккой. И судя по цифрам, в минувшем сезоне количество туристов, посетивших горнолыжный курорт в Кировске, увеличилось. И это хороший показатель, что край наш интересен, не говоря про Териберку, Мурманск и все другие места».

Всего в пленарной дискуссии приняли участие более 500 человек. Это представители муниципальных образований и учреждений культуры Мурманской области, органов управления культурой, туризмом и экономикой из Санкт-Петербурга, Архангельска и Республики Карелия, креативные предприниматели и творческая интеллигенция.