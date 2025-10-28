Северный бассейн находится на исторически нижней точке по разрешённому объёму вылова трескиВ России изменились правила профилактических медосмотров детей
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.25 19:30

Форум молодых педагогов: надо правильно ориентировать молодёжь при выборе профессии в будущем

Губернаторский лицей второй день объединяет молодых педагогов Мурманской области, желающих расширять границы возможностей в своей профессии. На одной площадке собрались специалисты школ, дополнительного образования и колледжей.

Как интересно и доступно передать знания ученикам? Почему важно направлять подрастающее поколение в выборе будущей профессии? За ответами на эти и многие другие вопросы приехали на форум педагоги и эксперты из Кировска, Мончегорска, Заозерска, Кольского и Ловозерского округов.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Моя задача – до педагогов донести инновационные планы развития региона, о том, где мы сейчас находимся, значение Мурманской области в Российской Арктике, в мировой, и, в целом, куда стремится наша экономика в ближайшие 30-40 лет. Это необходимо для того, чтобы молодые педагоги, обладая этими знаниями, правильно ориентировали молодёжь при выборе профессии в будущем».

Взаимодействие наставника с учащимся зачастую занимает очень много времени. И педагогам крайне важно использовать этот период с максимальной пользой для ребят.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Недавно столкнулась с тем, что моему сыну рассказывают, как развивается город. Он вечером, приходя из детского сада, рассказывает о том, что в Мурманске делается и происходит … Это и есть трансляция тех проектов, развитие которых у нас идёт в регионе. Это, можно сказать, первая коммуникация происходит с детьми через педагогов, поэтому и нам очень важно рассказать о том, что делается в регионе».

Форум полон людей, живущих своей профессией. Они радеют за своих подопечных и стремятся обеспечить им успешное будущее.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Мне кажется, что педагог – это человек, который и даёт знания, и максимально старается при каждой возможности получить новые знания, улучшить навыки. Именно поэтому отклик был и от самих участников. У нас каждый день 300 человек, они очень активно задают вопросы, очень активно участвуют в работе интерактивных площадок».

Собственные достижения молодых педагогов – это результат постоянства, усердия и неподдельной заинтересованности.

Егор Головченко, тренер по кикбоксингу Центра дополнительного образования «Лапландия», г. Мурманск: «Я работаю уже десять лет. У меня есть первая категория спортивно-педагогическая. Совсем недавно мои два спортсмена выступали на кубке мира, заняли первые места».

Участие в форуме – новая страница в профессиональной истории участников. И полученные знания помогут им развиваться в своем любимом деле.

