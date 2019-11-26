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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.19 19:30

Форум «Мой Бизнес» - гуру своего дела делятся опытом с молодёжью

В столице Заполярья состоялся форум «Мой Бизнес», который объединил на одной площадке более тысячи человек. Опытным предпринимателям и тем, кто только планирует открыть своё дело, звёздные спикеры рассказали о тонкостях ведения бизнеса, диджиталиции, ошибках в продажах и системе маркетинга.

Форум «Мой бизнес» проводится по всей стране в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Для нашего региона это будет, наверное, очень актуально, потому что нашим бизнесменам на севере выживать достаточно сложно, все мы это прекрасно понимаем,  - отмечает Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области. - Наш бизнес находится в неравных условиях, для этого мы и приглашаем и создаем такие мероприятия. Задача правительства области - помогать бизнесу, для этого мы сейчас работаем над созданием новых продуктов, которые будут способствовать этому».

Ключевые темы однодневной программы форума - меры государственной поддержки, новые технологии для бизнеса и развитие предпринимательства в Заполярье.

«За один день можно получить огромный заряд эмоций для того, чтобы решиться сделать этот шаг,  начать своё дело, для действующего бизнеса скорректировать свою позицию на рынке, понять, что нужно изменить у себя в компании. Это реально сделать за один день», - уверен  Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Дмитрий Афиногенов, информационный партнер, участник форума «Мой бизнес», говорит: «Я большую часть этих спикеров видел вживую, слышал их. Но мне больше всего интересен Игорь Манн, потому что это всё-таки человек - номер один1 Я прочитал большую часть его книг, два раза был у него на выступлениях и он действительно показывает на очень простых примерах, очень системно, что такое маркетинг,  как его применять. Это очень круто».

«13 ошибок в продажах, которые убивают» - так звучит тема выступления владельца консалтинговой компании «Ваш отдел продаж» Дмитрия Ащепкова. Он уверен, что одна из ошибок, о которой предприниматель может и не догадываться, неправильно выстроенная система работы в команде. Когда штат, казалось бы, растёт, а эффективность-нет.

«Ошибка в том, что люди не работают над постоянным поиском новых клиентов, - говорит Дмитрий Ащепков, спикер форума, владелец консалтинговой компании «Ваш отдел продаж». - Менеджеры, которые в команде постоянно набираются, они выполняют весь функционал от обзвона до заключения договора, отправки предложений и отгрузки и так далее. Надо вводить аккаунтинг, разделять функционально, строить оргсистему функциональную».

Следующий промах - ошибка подбора персонала. Дмитрий Ащепков  решил поделиться со слушателями собственной системой: «Сейчас очень много на рынке тренингов, связанных с тем, как пройти собеседование. И очень круто проходят собеседования, и очень круто обманывают, но потом в поле, когда ты этому руководителю даёшь задачу одну, вторую, третью, он решает её однотипно. То есть, у него нет понимания решения - вот это ещё одна ошибка, ошибка применения стандартных, классических и уже устаревших методик отбора. Я дам свою методику отбора», - говорит Дмитрий Ащепков, спикер форума, владелец консалтинговой компании «Ваш отдел продаж».

Среди слушателей - успешные мурманские предприниматели, например,  многодетная мама и бизнесвумен со стажем Татьяна Уланова уверена - секрет успешного бизнеса прост: «Начинать с того, что делать. Это самое главное. Не являются препятствием ни дети, ни семья, если человек действительно хочет. Когда я этого хотела, я делала это и ночью, и вечером, и когда угодно, потому препятствий нет, все препятствия только в голове. Можно найти средства, можно найти время, можно найти ресурсы», - уверена Татьяна Уланова, предприниматель, участник форума «Мой бизнес».

Найти средства проще, чем кажется. Обратиться в центр «Мой бизнес» и узнать о мерах государственной поддержки. Тем более, денег на это федеральный центр не жалеет, сумма измеряется в сотнях миллионов  рублей.

«Средств федерального бюджета там более 300 миллионов,  - говорит Андрей Дочкин, руководитель центра «Мой бизнес» Мурманской области. - Для сравнения, в прошлом году было порядка 50-70. В разы объёмы поддержки выросли. Соответственно и  показатели оказываемой поддержки тоже выросли. Например, по микрофинансовой программе по предоставлению займов предпринимателям мы в этом году выдали больше 250 миллионов, хотя в прошлом году цифра 100-120 считалась для нас достаточно серьёзной».

Форум «Мой бизнес» впервые состоялся в Мурманской области. До этого мероприятия прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Уфе и других городах. В общей сложности до конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в более чем 25 российских регионах. Ожидается, что их посетят свыше 60 тысяч человек.

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