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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.20 19:30

Форум СМИ – пять часов активного диалога

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл итоговую пресс-конференцию. За 5 часов, он ответил на несколько десятков вопросов, а также наградил сотрудников СМИ, отличившихся в этом году.

Форум СМИ Мурманской области, или же большая пресс-конференция главы региона, для Андрея Чибиса уже вторая по счёту. Но в этот раз вмешался короновирус, формат события пришлось изменить. Кому-то по душе реальное общение, но журналисты, кажется, не расстроились переносу форума в онлайн-пространство.

Более 60 участников - это и профессиональные журналисты, и блогеры, и даже дети, которые только познают азы профессии корреспондента. Например, представители проекта «Арктик-ТВ» «Академия телевидения», которые совсем недавно проходили небольшую стажировку на телеканале.

Реновация ЗАТО, проблемы ЖКХ, любительского и прибрежного рыболовств, самые сложные моменты в жизни региона, коронавирус и его последствия, экономические показатели - всё это прозвучало во время почти 5-часовой конференции. Андрей Чибис по времени и объему поданной информации, скорее всего, равняется на главу государства, который в общении с журналистами на большой пресс-конференции так же не скупился на время.

И все же в череде проблемных были и глубоко личные вопросы.  

Этот форум СМИ вообще можно назвать одним из самых неформальных – большинство участников в это время находились дома. Дети в кадре, которые соскучившись по родителям или из интереса подходили и смотрели на монитор, пожалуй, у всех вызывали немало умиление. Такого на обычном форуме конечно не увидишь. 

Традиционно пресс-конференция не обходится без поощрения журналистов, как за лучшие работы, так и за трудовую деятельность. Благодарность от губернатора получил и коллектив «Арктик-ТВ».

Подводя черту под форумом СМИ, можно сказать, что это своеобразное подведение итогов года. А ведь оценивать 2020-й, очень неблагодарное дело, но необходимое.

Комментарии

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