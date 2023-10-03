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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.23 19:30

Форум «Территория свободного развития» - в Мурманске состоялось одно из самых масштабных молодёжных событий осени

Он проходил в Мурманской областной научной библиотеке и был организован для талантливых и жаждущих новых знаний северян.

Форум «Территория свободного развития» в Мурманске состоялся уже в седьмой раз. Традиционно здесь собралась самая активная молодёжь нашего города, чтобы получить новые знания для своего развития.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации Мурманска: «В нашем городе особое внимание уделяется молодёжной политике. Большое спасибо нашим руководителям, на это выделяются финансовые средства. И, конечно, на сегодняшний день это наши молодёжные пространства, которые открыты для молодёжи, позволяют представителям молодёжи, которых в Мурманске почти 70 тысяч, найти для себя занятие по душе. И я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие тоже поспособствует тому, чтобы молодёжь стала более грамотной, раскрепощенной».

В этом году программа форума состояла из 8 треков, посвящённых разным темам. Территория безопасности рассказывала о том, как родителям защитить детей от буллинга. Территорию спорта организовали в парке культуры «Патриот» для физически активных ребят. Также работали творческая, психологическая и тренинговая площадки. Для молодых людей, мечтающих о собственном бизнесе, открыли «Территорию успеха».

Анна Павлова, представитель Росмолодёжь.Бизнес, участник форума: «Развивать предпринимательские навыки хотят многие. Они понимают, что может быть не станут предпринимателями, но станут отличными управленцами в какой-нибудь компании. Или это поможет им руководить отделом в любой компании. Поэтому многие молодые ребята к нам приходят на встречи. Даже есть те, кто приходят с 13 лет, хотя мы с 14 работаем. Есть и более взрослые предприниматели, которые хотят стать наставниками для наших будущих молодых ребят».

Две площадки в этом году представили впервые – медиа- и театральное искусство. Они сегодня очень востребованы и популярны благодаря активности молодёжи в социальных сетях.

Дарья Галеева, специалист по связям с общественностью «Объединения молодёжных центров»: «Запрос на театр и интерес к театру сейчас огромный. Они с медиа на самом деле очень сильно связаны. Мы видим некоторые игровые ролики, которые молодые люди пытаются выкладывать в соцсети. И курсы актерского мастерства не все могут себе позволить. У нас будут мастер-классы по сценической речи. Один из спикеров – актёр Мурманского драмтеатра, который тоже покажет, как работать».

А на площадке «Медиа» работали блогеры-эксперты от движения «Инсайт Люди». Они рассказали о современных трендах в медаполе. Как вести блог, привлекать аудиторию и успешно развивать своё направление. Каждый из участников форума нашёл для себя нужную площадку, которая по задумке организаторов, помогла им получить инструменты для личностного и профессионального развития.

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