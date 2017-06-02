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День за днём с «Арктик-ТВ»02.06.17 19:30

Форум в Северной столице удивляет его участников прогнозами недалёкого футуристического будущего

В Северной столице продолжается работа Петербургского международного экономического форума, на котором находится и делегация от Мурманской области. За новинками, представленными на экспозициях, дискуссиями о футуристическом будущем, а также подписанием важных соглашений следит редактор телеканала «Арктик-ТВ» Вероника Селиверстова.

Одним из важных событий в работе мурманской делегации стало подписание соглашения с компанией «ЕвроХим», в рамках которого его участники планируют направить на развитие Ковдора 800 млн рублей в ближайшие годы. Ещё одно важное мероприятие в рамках форума – саммит энергетических компаний.

- Сегодня, второй день работы форума. Уже состоялся саммит энергетических компаний, на котором была затронута важная для региона тема разработки арктических месторождений, - говорит Вероника Селиверстова. – Заявлены планы о совместной работе с Японией и Испанией. Участники коснулись и горячей темы разграничения арктических территорий с Норвегией. По словам министра экологии и природных ресурсов РФ Сергея Донского, Россия рассчитывает подписать соглашение о проведении сейсморазведки в бывшей спорной зоне на шельфе Баренцева моря после сентября.

На Петербургском международном экономическом форуме звучат и даты куда более далекого будущего. Например, 2024 год. По мнению участников форума, к этому времени нас ждёт прорывное развитие технологий, появится связь пятого поколения, так называемый «интернет вещей», а беспилотный транспорт и вовсе перестанет кого-то удивлять.

Неудивительно, что одним из самых посещаемых стендов ПМЭФа является площадка «КАМАЗа». Этот завод представил известный концепт-кар - электрический беспилотный автобус.  В следующем году машина должна выйти на маршруты по закрытым территориям.

Участники форума шутя называют футуристическую машину «маршруткой будущего».  Возможно, в не таком уж далеком будущем беспилотные шатлы «КАМАЗа» будут курсировать и по улицам Мурманска. По словам участников дискуссии, важным шагом к этому должно стать развитие связи пятого поколения, ведь безопасность пассажиров автомобилей без водителей во многом зависит от стабильного интернета.

Обсуждают на форуме и вопросы снижения административных барьеров для бизнеса. Беспилотникам и роботам тоже  нужны законы. 

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