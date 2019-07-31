«Фото флота» - выставка военного корреспондента Евгении Друзьяк

О трудовых буднях, военных кораблях и людях в форме. Накануне празднования Дня Военно-морского флота в музее Полярного персональную выставку представила военный корреспондент Евгения Друзьяк.

Уже десятилетие работа журналиста из Полярного Евгении Друзьяк неразрывно связана с флотом. Военным корреспондентом девушка стала не случайно, будучи женой военнослужащего, она интересовалась всем, что происходит в жизни людей, посвятивших жизнь службе.

Но настоящей любовью для Евгении, как для фотохудожника, стала Кольская флотилия – её корабли – маленькие тральщики с деревянными корпусами, катера и миноносцы, дизельные подводные лодки и, конечно, моряки, которые несут дежурство каждый день.

«Уже на протяжении десяти лет по долгу своей деятельности я фотографирую всё, что связанно с военной тематикой, - замечает фотокорреспондент Евгения Друзьяк. - Это корабли, люди, события».

Евгения публиковала свои работы во многих изданиях Мурманской области.

Неудивительно, что привязанность к профессии послужила созданию выставки «Фото флота». Экспозиция разделена на рубрики: архивные снимки, пейзажи, жанровая фотография.

Посмотреть на работы Евгении Друзьяк можно в историко-краеведческом музее города Полярного до10 сентября.