Фото сохатого из Лапландского заповедника вошло в десятку лучших

Жури одного из престижных конкурсов фотографии оценило работу жителя Мончегорска Дмитрия Скатова. Снимок заполярного лося попал в десятку лучших.

Фотоохота в Лапландском заповеднике, судя по снимку, прошла на удивление хорошо. Впрочем, терпению автора можно только позавидовать. Судя по короткому описанию на сайте конкурса, Дмитрий долгое время ждал пока сохатый поднимет голову из воды. В ней лось спасался от мошек и комаров. К слову, насекомые доставили немало проблем и фотографу. Но в итоге он нашёл нужные настройки камеры и удачно поймал момент.

Получившийся снимок так и назвали «В водах тихих».

На конкурсе изображение сохатого вошло в десятку лучших на тему «Рогатые животные». Всего на суд жюри было представлено около 4000 работ.