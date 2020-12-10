Фотодинамическая терапия - свет спасает онкологических больных

В следующем году исполниться 10 лет с тех пор, как в Мурманской области больных с онкологией стали лечить помощь фотодинамической терапии, проще говоря, светом.

Фотодинамическая терапия основана на применении светочувствительных веществ и света определенной длины волны. Препарат обычно вводится внутривенно, а затем больной участок облучается с помощью лазерной установки. Спустя какое то время опухоль исчезает без всяких операций, общего наркоза и долгой реабилитации пациентов.

Даниил Бурдин врач-онколог 3 онкологического отделения хирургических метолов лечения МООД: «Учитывая, что контингент особенно с раком кожи зачастую пожилой, с такой патологией и имеется много противопоказаний для хирургических вмешательств по общей анастезии, то здесь нас очень выручает фотодинамическая терапия».

С помощью фотодинамической терапии лечат в первую очередь рак кожи, так же эта процедура показана онкологическим больным с опухолями трахеи и бронхов, желудочно-кишечного тракта, она применяется и в гинекологии.

Даниил Бурдин врач-онколог 3 онкологического отделения хирургических метолов лечения МООД: «Здесь коллегиально решается вопрос, если другие методики проводиться не могут. Тогда проводим фотодинамическую терапию с помощью наших врачей. Это делается посредством проведения манипулятора через эндоскоп».

Как попасть на эту процедуру? Обычно, если речь идёт о раке кожи, то на первом этапе его может заметить у себя сам человек, так и терапевт в поликлинике. Далее пациент получает направление в диспансер, где ведут приём лучшие доктора онкологи и после гистологических и цитологических анализов становится ясно, злокачественная или доброкачественна эта опухоль.

Даниил Бурдин врач-онколог 3 онкологического отделения хирургических метолов лечения МООД: «Конечно результаты нам нравятся, иначе мы не занимались бы этим».

Как правило, в 90 процентах случаев больным с базально-клеточным раком кожи прописывают фотодинамическую терапию.