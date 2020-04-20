День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.20 19:30
Фотодогадки. Семья Малаховых готовится к пополнению?
Известный телеведущий, уроженец Апатитов и наш земляк Андрей Малахов, возможно, скоро станет отцом во второй раз. Такой вывод журналисты сделали на основе свежих фотографий семейной пары.
Известно, что у них уже есть первенец - сын Александр, которому в ноябре исполнится три года.
На одном из снимков, который выложен в соцсетях, Наталья запечатлена в слишком объёмном свитере, на другом - в пышном в районе талии платье на премьере фильма «Кома» под руку с мужем. Это и стало поводом для слухов и радости поклонников четы об ожидающемся пополнении в семье.
Супруги же на прямые вопросы на эту тему отвечают весьма размыто, при этом, по словам журналистов, ответа «нет» тоже не звучит. Но это их законное право на личную жизнь.
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