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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.24 19:30

Фотограф Кандалакшского заповедника открыл выставку своих работ в торговом центре Мурманска

Ему удалось запечатлеть самых редких обитателей Арктического региона.

Валентин Колинько трудится дефектоскопистом, снимает на рентгеновскую плёнку, а по выходным охотится на животных Кандалакшского заповедника. Нет, он не нарушитель, а делает это с фотоаппаратом в руках. Пожалуй, чаще других в объектив попадают птицы, 

Снимки Валентина даже помогают сотрудникам заповедника в учёте пернатых. Но чтобы запечатлеть фауну, приходится попотеть, нередко, день проходит впустую.

Валентин Колинько, автор фотографий, волонтёр Кандалакшского заповедника: «Нужно сидеть, терпения нужно много… Но самое главное, это терпение».

Благодаря усидчивости и наблюдательности Валентину удалось запечатлеть редкую птицу - красношейную поганку с птенцами, о которой даже написали научную статью в орнитологический журнал России.

Ольга Вейсблюм, начальник отдела по экологическому просвещению и познавательному туризму Кандалакшского заповедника: «Такие фотографы помогают рассказать о заповеднике, о его обитателях, о работе сотрудников на территории. Конечно, рассказывая о наших обитателях, мы говорим о самой территории и, в первую очередь, мы учим любить эту территорию и не только её, но и тот край, в котором мы живём».

Помощь в организации персональной выставки Валентину Колинько оказали сотрудники туристского информационного центра.

Анастасия Иванова, генеральный директор туристского информационного центра Мурманской области: «Мы ещё даже не провели официальное открытие выставки, а уже видим первые отклики. Например, семья проходит мимо фотографии, а девочка говорит, что она очень хочет погладить нерпу, потому что она милая. Для этого мы и сделали эту выставку, чтобы наши дети видели, какие редчайшие виды животных у нас обитают, какие уникальные растения и места есть в Мурманской области».

Во время церемонии открытия экспозиции автору фотографий вручили членский билет Российского географического общества.

Выставка снимков, посвящённых обитателям Кандалакшского заповедника, будет открыта в ТЦ «Плазма» до 2 марта. Но сотрудники туристского информационного центра заверили, что и после неё площадка пустовать не будет.

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