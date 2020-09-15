Фотограф Мэтт Харрис на реке Йоканьге поймал королевскую сёмгу

Известный журналист и фотограф Мэтт Харрис тоже отлично проводит время в Заполярье. Он поймал на реке Йоканьге в Мурманской области огромного лосося. Фотографией трофея Мэтт поделился со своими подписчиками в социальных сетях.

По словам рыболова, королевская сёмга весила около 14,5 килограмма. Выловить такую стоит неимоверных усилий. Ведь чем больше рыба, тем сильнее она сопротивляется, пытаясь выбить из сил рыбака и уйти.

В подписи под фотографией журналист отмечает, что накануне местный житель Алексей упустил рыбу ещё большего размера. Судя по серии фотографий в «Инстаграм», Мэтт провел на Кольском полуострове как минимум несколько недель, а эта семга далеко не единственная его добыча. Мэтт Харрис ведёт личный блог, посвященный рыбалке нахлыстом. Его статьи печатают в тематических газетах, журналах и сетевых изданиях.