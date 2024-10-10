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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.24 19:30

Фотографа-любителя поздравили с первым местом в фотоконкурсе к 108-летию Мурманска на главной площади

Танзиля Габидуллина с юношества любит фотографировать природу, а в особенности Кольский край. Благодаря такой страсти девушка очень много путешествует по Заполярью и привозит удивительные снимки, которые видели многие мурманчане.

Танзиля Габидуллина, фотограф-любитель: «Не считаю себя фотографом, я всё-таки, наверное, любитель. У меня нет образования фотографа. В один прекрасный момент, когда-то мне папа купил фотоаппарат, не помню, я в институте училась. Всё познавала руками: что это за кнопочка, что это за кнопочка, а если здесь покрутить, что будет, а если здесь покрутить, что будет? И со временем научилась обращаться с фотоаппаратом. Что касается публикаций в российских и региональных пабликах, то я отношусь к этому спокойно совершенно. Я делюсь тем, что мне нравится, своим взглядом на Мурманск. Если мои фотографии нравятся кому-то ещё, то это не может меня не радовать».

Девушку вдохновляет то, что людям нравится её творчество. Так появилась идея отправлять свои работы на различные фотоконкурсы. 

Танзиля Габидуллина, фотограф-любитель: «В конкурсах я начала участвовать давно и случайно. Сначала это были группы какие-то местные, региональные. Это настолько давно началось, что я даже не вспомню. А потом я у кого-то увидела диплом международного уровня. Было интересно и постепенно-постепенно, то в один конкурс, то в другой».

Работу, которую автор отправила на фотоконкурс к 108-летию города Мурманска, девушка сделала совершенно случайно туманной летней ночью, увидев красивый вид из окна. Но она не ожидала, что снимок настолько понравится жюри, что её работу выделят среди всех.

Танзиля Габидуллина, фотограф-любитель: «Нас держали в неведении до последнего. Я не ожидала, что я выиграю. Когда мне позвонили, за день до мероприятия, сказали: «Вы один из победителей», то я подумала, что место пятое где-то. Я не рассчитывала абсолютно на первое место. О том, что я заняла первое место, я узнала непосредственно перед самим мероприятием. Конечно, сначала не поверила, думала, что шутка, наверное, может пошутили, оказалось, нет».

Награждение участников конкурса состоялось во время праздника на главной городской площади.

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