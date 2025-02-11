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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.25 19:30

Фотографии на памятном мемориале, или Почему Алексей Филиппов, узник концлагеря, не любит вспоминать те времена

Уходят люди, которые воочию видели и пережили ужасы Великой Отечественной войны. Ветеранов становится всё меньше.

Дети войны сегодня тоже – люди преклонного возраста. Однако, память о тех страшных днях необходимо сохранить для потомков. С этой целью в Зеленоборском установлено фотопанно «Бессмертный полк» с фотографиями участников войны.

Установили фотопанно ещё в 2022 году. Работали над ним художники из Санкт-Петербурга. Фотографии на памятном мемориале составили так, чтобы из них сложился один большой снимок «Зенитчики ПВО на Кандалакшском направлении». Снимки своих родственников, необходимые для композиции, жители Зеленоборского несли в течении года. Теперь – это важное место памяти, куда зеленоборцы могут прийти, чтобы почтить память воинов даже полярной ночью: на мемориале работает подсветка.

Приходит сюда вспомнить былое и Алексей Филиппов. Его отец ушёл на фронт из Псковской области, когда сын был ещё совсем маленький. А спустя некоторое время война докатилась и до Пскова.

Алексей Филиппов, узник концлагеря: «Я маленький был, когда отца взяли в армию. Мне было полтора года. Мне хоть говорили: «Иди, это отец твой», - а я не соображал ещё ничего. А потом, в 1942 году, нас выселили всех. Там остались те, кто в полиции служил, а нас всех в Латвию отправили».

Так маленький Алёша попал в Саласпилсский концлагерь. Те времена Алексей Филлипович не любит вспоминать. Рассказывает лишь то, что уже в малом возрасте мальчику приходилось работать наравне со взрослыми.

Алексей Филиппов, узник концлагеря: «Я был вот такой маленький, а хозяева смотрели и говорили: «Иди, мама пашет, а ты прутом маши. На корове пахала она. И так до 1944 года. А в 1944 году мы пришли домой».

После того, как узников концлагеря освободили советские войска, Алексей Филиппов вернулся в родную деревню. Закончил несколько классов школы и вышел на работу. Уже после службы в армии приехал к родственникам в Полярные Зори. Так и остался жить на Севере, но уже в Зеленоборском.

Родные односельчане с почтением относятся к Алексею Филипповичу и на каждом празднике для него есть особое место. А те страшные военные годы, проведенные в нацистском концлагере, надёжно хранит память. Да ещё фотопанно – знак того, что никто не забыт, и ничто не забыто.

 

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