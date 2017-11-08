Фотографии о жизни в Индии понравились зрителям и ворам

В Мурманск приехала выставка работ московской путешественницы, сделанных во время длительного вояжа по этой экзотичной восточной стране. На снимках нет традиционных мест туристического паломничества, зато есть обычные люди - представители самых разных каст и профессий, а также любопытные зарисовки из жизни индийцев.

30 снимков одной из наиболее ярких и интересных стран востока. Почти все - портреты. Красивые пейзажи и фотографии памятников архитектуры с собой из Индии привозит каждый второй турист. За всем этим часто не видно быта страны, людей, которыми заинтересовалась автор фоторабот.

- Многие работы показывают то, как человек тяжело трудится, например, женщины, которые несут на голове по 20 килограмм дров, как они убирают поля с утра до вечера, - рассказывает Анастасия Торшина, фотограф. – Я хотела показать, насколько люди, несмотря на свой тяжёлый труд, жизнерадостны, как они улыбаются и любят жизнь.

Индия - страна контрастов и, чтобы увидеть все её грани, пары недель на пляжах Гоа по турпутёвке не хватит. В этой стране необходимо пожить, познакомиться с её пёстрым населением. На фотографиях лица воодушевлённого своей работой цирюльника, мясника, в залитом кровью фартуке, индуистского аскета садху, отшельника, выманивающего у туристов несколько драхм за снимок…

- В Аранасе, например, и ещё в одном городе есть десятки садху, которые сидят разодетые, разукрашенные в наиболее посещаемых туристами местах и требуют деньги с них. А когда они дают им какую-то мелочь, например, около 10 рублей, они начинают ругаться и говорить: «Давай больше, давай сто, пятьсот, сколько можешь», - делится своими наблюдениями Анастасия Торшина, фотограф.

На выставке в Мурманске представлены лишь те снимки, которые фотограф хотела показать. Однако, кое-кто из мурманчан уже смог ознакомиться с расширенной коллекцией фотографий. Часть фотокартин у гостей из Москвы пропала, пока они заезжали в съёмную квартиру в нашем городе.

- Это происшествие произошло рядом с нашей квартирой, когда мы перетаскивать часть фотографий обратно домой, - рассказывает Михаил Ронкайнен, организатор выставки. – Но несколько фотографий оставили на лестничной клетке, около лифта. Вернулись через некоторое время, а их там уже не оказалось. Я хочу обратиться к зрителям телекомпании «Арктик-ТВ», друзья, если это сделали вы, то я надеюсь, что вы разместите их где-то в интересном месте, будете любоваться и радоваться жизни.

К нам фотовыставка приехала из Пятигорска. В столице Заполярья она пробудет до 21 ноября. Затем экспозиция отправится в Москву. Сейчас увидеть снимки можно на втором этаже бывшего Межсоюзного Дворца культуры по адресу: г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, помещение регионального бизнес-инкубатора.