СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиЗНАКИ: Кому и как светят звёзды, знает астролог Сергей Згазинский
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»08.11.17 19:30

Фотографии о жизни в Индии понравились зрителям и ворам

В Мурманск приехала выставка работ московской путешественницы, сделанных во время длительного вояжа по этой экзотичной восточной стране. На снимках нет традиционных мест туристического паломничества, зато есть обычные люди - представители самых разных каст и профессий, а также любопытные зарисовки из жизни индийцев.

30 снимков одной из наиболее ярких и интересных стран востока. Почти все - портреты. Красивые пейзажи и фотографии памятников архитектуры с собой из Индии привозит каждый второй турист. За всем этим часто не видно быта страны, людей, которыми заинтересовалась автор фоторабот.

-  Многие работы показывают то, как человек тяжело трудится, например,  женщины, которые несут на голове по 20 килограмм дров, как они убирают поля с утра до вечера,  - рассказывает  Анастасия Торшина, фотограф. – Я хотела показать, насколько люди, несмотря на свой тяжёлый труд,  жизнерадостны, как они улыбаются и любят жизнь.

Индия - страна контрастов и, чтобы увидеть все её грани, пары недель на пляжах Гоа по турпутёвке не хватит. В этой стране необходимо пожить, познакомиться с её пёстрым населением. На фотографиях лица воодушевлённого своей работой цирюльника, мясника, в залитом кровью фартуке, индуистского аскета садху, отшельника, выманивающего у туристов несколько драхм за снимок…

- В Аранасе, например, и ещё в одном городе есть десятки садху, которые сидят разодетые, разукрашенные в наиболее посещаемых туристами местах и требуют деньги с них. А когда они дают им какую-то мелочь, например,  около 10 рублей, они начинают ругаться и говорить: «Давай больше, давай сто, пятьсот, сколько можешь», - делится своими наблюдениями  Анастасия Торшина, фотограф.

На выставке в Мурманске представлены лишь те снимки, которые фотограф хотела показать. Однако, кое-кто из мурманчан уже смог ознакомиться с расширенной коллекцией фотографий. Часть фотокартин у гостей из Москвы пропала, пока они заезжали в съёмную квартиру в нашем городе.

- Это происшествие произошло рядом с нашей квартирой, когда мы перетаскивать часть фотографий обратно домой, - рассказывает Михаил Ронкайнен, организатор выставки. – Но несколько фотографий оставили на лестничной клетке, около лифта. Вернулись через некоторое время, а их там уже не оказалось. Я хочу обратиться к зрителям телекомпании «Арктик-ТВ»,  друзья, если это сделали вы, то я надеюсь, что вы разместите их где-то в интересном месте, будете любоваться и радоваться жизни.

К нам фотовыставка приехала из Пятигорска. В столице Заполярья она пробудет до 21 ноября. Затем экспозиция отправится в Москву. Сейчас увидеть снимки можно на втором этаже бывшего Межсоюзного Дворца культуры по адресу: г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, помещение регионального бизнес-инкубатора.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 554 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ольга
08.11.17 16:17
В Казани управляющая компания Вахитовского района не выполняет обязательств, за которые мы ежемесячно платим немалые суммы: подвалы наших домов в аварийном состоянии, полно воды и тараканов, вся прово
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
Елена И
06.11.17 19:20
Ну, понятно, свои же сдали, надоело дань платить. Гнать мошенников из МЧС!
Комментарий к новости:В Мурманской области заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа00:30Новости. Информационная программа.01:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиБанки не хотят приумножать доходы вкладчиков-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 94 копейки, доллара - на 79 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманске начался капитальный ремонт теплосети в Долине Уюта-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыПродолжают ужесточать требования к деятельности управляющих компаний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика