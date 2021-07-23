День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.21 19:30
Фотография из Териберки победила на международном конкурсе iPhone Photography Awards 2021
Фотография из Териберки победила на международном конкурсе iPhone Photography Awards 2021
Запечатлеть красоты Кольского полуострова удалось россиянке Татьяне Мерзляковой.
Конкурс на лучшую фотографию, сделанную на камеру iPhone, состоялся уже в 14-й раз. Снимок Татьяны Мерзляковой «Магия северного сияния» признали лучшим в номинации «Путешествие». Необычайно прекрасное природное явление Татьяна запечатлела в Териберке на камеру мобильного телефона.
Стоит отметить, что участник из России впервые смог одержать победу в этом творческом соревновании. Второе место в этой категории заняла работа участница из Израиля, а третье фотографа из Саудовской Аравии.
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