Фотография из Териберки победила на международном конкурсе iPhone Photography Awards 2021

Запечатлеть красоты Кольского полуострова удалось россиянке Татьяне Мерзляковой.

Конкурс на лучшую фотографию, сделанную на камеру iPhone, состоялся уже в 14-й раз. Снимок Татьяны Мерзляковой «Магия северного сияния» признали лучшим в номинации «Путешествие». Необычайно прекрасное природное явление Татьяна запечатлела в Териберке на камеру мобильного телефона.

Стоит отметить, что участник из России впервые смог одержать победу в этом творческом соревновании. Второе место в этой категории заняла работа участница из Израиля, а третье фотографа из Саудовской Аравии.