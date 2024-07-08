Фотоловушки специалистов Лапландского заповедника помогают нам увидеть жизнь диких животных

На животных лучше не охотиться, а наблюдать со стороны, как это делают специалисты Лапландского заповедника.

В объективы фотоловушек попали два интересных сюжета из животного мира. На одном из видео лосиха, заботливо ведёт за собой лосят через ручей. Когда рядом мама, никакие быстрые течения не страшны.

На втором ролике - санитар леса. Волку нужно было на другой берег. При этом его не смущают летающий над головой перевозчик и крупная утка - большой крохаль перед самым носом. Своими действиями хищник явно побеспокоил пернатых.