День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.26 19:30
Фотоловушки учёных фиксируют многообразие природы Севера
Лапландский заповедник – удивительное место, где на одном природном участке в разное время можно встретить самых разных животных.
Вода привлекает всех жителей леса. В Лапландском заповеднике – сердце изобилия животной фауны Кольского полуострова – у реки или озера практически всегда можно встретить царственного лося, аккуратно крадущуюся лисицу, громких гусей, гордо взлетающих лебедей и, конечно, заячье семейство.
Вода – источник жизни и удачное место для расположения фотоловушки учёных.
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