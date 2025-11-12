Фотопроект «Силы тыла в лицах» продолжает путешествие по гарнизонам Мурманской области

На этой неделе североморские добровольцы стали героями очередной портретной выставки.

Юные патриоты Североморска не смогли остаться в стороне от происходящих «за ленточкой» событий. Наверняка, когда-нибудь юнармейцы сами бросятся на защиту страны, но сегодня они помогают участникам СВО в меру своих сил и возможностей.

Собралась «Армия добра» - объединение школьников столицы Северного флота для помощи раненным и проходящим лечение бойцам в госпиталях города. У многих из участников акции отцы и братья сейчас находятся на передовой.

Максим Дерий, волонтёр объединения «Армия добра», ЗАТО г. Североморск: «Это важная вещь, потому что без единства и совместной помощи все усилия будут напрасными. Если взять примеры Второй мировой, Великой Отечественной войн, то вся страна помогала фронту, поэтому и все вместе победили. Сейчас наблюдается такая же тенденция: вся страна помогает, мы победим!».

В Североморске, как и по всей области, с самого начала специальной военной операции шьют тёплую одежду, плетут маскировочные сети, организуют благотворительные выставки… Широта добровольческого движения в столице Северного флота сродни работе пчелиного улья, где каждая пчёлка – часть большого организма, одного дела.

Гузель Абдрахимова, волонтёр организации «Делаем добро вместе», ЗАТО г. Североморск: «Мы собираемся каждый день. Это уже не просто волонтёры, а большая семья».

Надежда Пьянкина, волонтёрское движение «Северный характер», ЗАТО г. Североморск: «Сначала побоялась, что не смогу, но девчонки показали, объяснили. И вот уже второй год хожу».

Надежда стала опорой и поддержкой для зятя, так как не могла сидеть дома, когда близкий ей человек встал на защиту страны.

И у каждого добровольца есть своя история, о которой рассказывают их улыбки, взгляды, мимика – на портретах фотовыставки «Силы тыла в лицах».

Этот проект начался в марте, охватил волонтёрские объединения ЗАТО Александровск, Кировска, а теперь посмотреть на тех, чьими руками готовится и плетётся, шьётся и собирается победа можно во флотской столице. Среди добровольцев много северянок, у которых супруги профессиональные воины.

Наталья Черноус, заместитель председателя женсовета Северного флота, ЗАТО г. Североморск: «Мы матери, жёны, у которых мужья на фронте. Это первое дело женсовета СФ – приходить на помощь нашим ребятам».

Любовь Михайлова, волонтёрское движение «Северный характер», ЗАТО г. Североморск: «Началась война. Увидела объявление, поняла, что хоть чем-то надо помочь. Вот я и пришла».

Уже традиционно в рамках выставки организованы мастер-классы, на которых волонтёры показали, как плетут маскировочные сети и какие ещё изделия поставляют на фронт, рассказали о значимости для защитников талисманов, сделанных собственными руками, письмах надежды, которые пишут юные северяне.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Маленькими шагами мы делаем большое дело. Волонтёры Североморска молодцы, что откликаются, находят время для того, чтобы принять участие в тех добрых делах, которые приближают нашу общую победу».

За работу, которая чаще всего скрыта от общественности, за адресную заботу, которая выражается в каждой петельке, за маскировочный щит, который спасает жизни бойцов, североморских добровольцев отметили благодарственными письмами Общественной платы Мурманской области.