Фотосессия в Лапландском заповеднике: медведь и лиса в полной красе

Сотрудники Лапландского заповедника в своих социальных сетях поделились новыми кадрами с фотоловушек

Это удачное с точки зрения фотоохоты место уже облюбовали лисица, волк, куница и росомаха. Их здесь не раз фиксировала камера учёных.

Теперь же в этом месте показался и медведь. Так же на одной из точек видеофиксации появилась лисица. Её сняли ещё в июне-июле в период линьки, который может длится до ноября.