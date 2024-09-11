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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.24 19:30

Фотовыставка «Чернобыльская деревня»: память о трагедии 1990 года

В Выставочном зале Мурманска прошло торжественное открытие двух фотовыставок члена Мурманского отделения Союза фотохудожников России, победителя многочисленных российских и международных фотоконкурсов Александра Степаненко.

Мурманский фотохудожник Александр Степаненко известен благодаря своим сериям работ, одна из которых посвящена родной для автора белоруской деревни, на которую обрушилась чернобыльская авария.

Александр Степаненко, фотожурналист, председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России: «Старался показать фотографии, чтобы они были более интересные, показать трагедию через тень, через свет. В 1991 году нас учили, что лучше человека снимать утром, вечером, когда мягкий свет, пасмурная погода. А здесь было жёстко – 35 градусов, жара, посевная, жёсткий свет. Лиц нет, есть человек обезличенный и он перед трагедией наедине. Я вот и пытался за счёт тени, жёсткости света показать жёсткость радиации».

Несмотря на то, что фотографии чёрно-белые, но по-особенному живыми их делают воспоминания автора, ведь каждого человека он знает лично.

Александр Степаненко, фотожурналист, председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России: «Тут дядя, тётя, двоюродный брат, троюродный брат, ухажерка, друзья. Это родная деревня. Девочка, которая за камерой, Жанна. В 1990 году ей было три года, сейчас у неё девять детей. Это её старшая дочка».

В этом году у Александра Степаненко юбилей – 60 лет. И пусть эти фотоработы когда-то уже выставлялись на суд северных зрителей, но он решил напомнить о них в первую очередь молодому поколению, которое, лишь мельком знает о той страшной трагедии.

Ольга Кондратьева, студентка Мурманского арктического университета: «Несмотря на то, что они очень печальные все, всё равно пробивается какой-то лучик света, жизнь продолжается. Люди продолжаю существовать, даже жить… Это получилось у автора».

Эдуард Мунтян, студент Мурманского арктического университета: «Меня впечатлили фотографии этой выставки, на которые очень приятно смотреть. Прекрасный фотограф».

Фотовыставку «Чернобыльская деревня» может посмотреть любой желающий до 25 сентября в Выставочном зале на улице Челюскинцев, 27.

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