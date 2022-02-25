Фотовыставка «Цвета Арктики» открылась в Мурманске

Посмотреть работы известных заполярных фотографов может любой желающий. Несколько десятков работ представлены на выставке «Цвета Арктики». Произведения принадлежат пяти мурманским фотографам: Александру Меркушеву, Ирине Прокопчук, Виталию Новикову, Александру Рогачеву и Дмитрию Дешевых – организатору экспозиции.

Дмитрий Дешевых, автор работ и организатор фотовыставки «Цвета Арктики»: «У нас есть панорама Мурманска, снята с сопки Беляева. Автор несколько раз приходил туда, находил точку съёмки, но вы знаете нашу погоду. Автор Виталий Новиков. Вы знаете нашу погоду, можно приехать на другой конец залива, а снег пойдёт или дождь пойдёт. Все срывается. Чтобы снять это, необходимо было идти через болота, ждать хорошего освещения».

Все фотографии сняты мастерами на профессиональную технику. Это собрание работ, сделанных в разные годы. Здесь можно увидеть виды Мурманска, природу севера, животных, обитающих в нашем крае.

Ольга Чехова, куратор фотовыставки «Цвета Арктики»: «Чем отличается художник от обычного человека? Он видит мир иначе. Абсолютно. Его может привлечь цвет, форма, фактура, композиция. Чем отличается фотохудожник от обычного человека, у которого в кармане телефон? То, что он это видит и умеет запечатлеть и показать. Это самое главное. Наши фотохудожники этим всем владеют и прекрасно показывают».

Выставка «Цвета Арктики» будет работать до 23 марта. Она расположена на втором этаже делового центра «Арктика», доступна для всех желающих познакомиться ближе с необычной природой севера, запечатленной в фотографии.