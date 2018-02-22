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День за днём с «Арктик-ТВ»22.02.18 19:30

Фотовыставка посвящена «флаговому виду» Арктики

27 февраля во всём мире признано Международным днём белого медведя. В этот день активисты акции призывают людей обратить внимание на необходимость охраны крупнейшего арктического хищника. Мурманск не остался в стороне. В областной научной библиотеке открыли выставку, посвящённую этому событию.

Изменение климата, таяние полярных льдов и освоение Арктики промышленными компаниями – вот основные угрозы для популяции белых медведей. Как известно, они занесены в Красную книгу России, что говорит об их малочисленности.

Проблемы сохранения белых медведей в Арктике сейчас очень активно обсуждаются специалистами из разных стран мира. Мурманская область не остается в стороне. Сотрудники Баренц - отделения Всемирного фонда дикой природы призывают всех неравнодушных граждан к сохранению флоры и фауны региона. «Когда человек работает в Арктике, а это как раз адресовано молодому поколению, представители которого едут работать на различные объекты в Арктике, - говорит Иван Мизин, координатор проектов по сохранению биологического разнообразия Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. - От их понимания проблемы и зависит будущее этого огромного региона».

В конференц-зале Мурманской областной научной библиотеки состоялось открытие фотовыставки «Белая Арктика», организованная Всемирным фондом дикой природы вместе с фотографом Дмитрием Дешевых. Основу выставки составляют работы Дмитрия, посвященные северной природе. На экспозиции также представлены кадры сотрудников Фонда и фотографов из экспедиций, организованных Всемирным фондом дикой природы. На снимках можно увидеть не только белого медведя, но и лис, песцов и белых куропаток с острова Колгуев в Баренцевом море. 

- Для нас белый медведь - это один из приоритетов. Это наш, так называемый «флаговый вид», который является знаковым для нас, - говорит Дмитрий Рябов, пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. – Мы много сил прикладываем для сохранения и для изучения этого вида, потому что у учёных крайне мало о белом медведе информации. А чтобы кого-то сохранять, его для начала надо изучить.

На открытии выставки сотрудники Баренц-отделения рассказали о Дне белого медведя, угрозах и возможностях сохранения арктического хищника, представили историю некоторых уникальных кадров. Организаторы приглашают всех в областную научную библиотеку, чтобы лично увидеть все фотографии, представленные на экспозиции  и проникнуться красотой заполярной природы. 

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