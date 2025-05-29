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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.25 19:30

Фотовыставка «Просто будь!» стала дополнением общественного проекта «Профилактический щит страны»

Ещё одна маленькая победа для тех, кто уже совершил самый большой свой подвиг, - не сдался онкологии.

Фотопроект «Просто будь!» - это способ поддержать тех, кто только столкнулся со страшным врагом лицом к лицу, именно поэтому портреты и истории женщин с онкодиагнозами заняли место в стенах медицинского центра «Белая роза».

Дважды за 38 лет Яне пришлось услышать страшные слова от врачей: «У вас рак». Дважды девушка проходила через болезненные процедуры, многочисленные обследования, операции, безнадежность и панику. 

Яна Надточий, участница фотопроекта «Просто будь!», г. Североморск: «Сильно помогла поддержка близких, работа с психологом, это правда. Самое главное, не уходить в себя, не замыкаться. Не уходить в эту боль, а помогать себе справляться с болезнью».

Онкология, уверена Яна, это ещё и возможность пересмотреть свои взгляды на жизнь, по-настоящему ощутить её вкус. Сегодня своей историей борьбы вместе с такими же героинями, победившими заболевание, девушка пытается мотивировать тех, кто только столкнулся с диагнозом.

Руку помощи участницы проекта «Просто будь» уже несколько лет протягивают жителям Мурманской области, давая шанс привести в порядок эмоциональное и психическое состояние, чтобы найти в себе точку опоры для битвы с онкологией. В реализации проекта помогают и неравнодушные северяне.

Ирина Котловская, спонсор фотовыставки, г. Гаджиево: «Когда женщина может увидеть и узнать истории других женщин, которые справились с этим заболеванием, на некоторых планшетах даже написано: «Болезнь никуда не ушла. Я просто с ней живу». Это вдохновляюще, важный проект, о котором нужно рассказывать, чтобы люди не оставались один на один, могли с кем-то поделиться».

Дарья Сербина, спонсор фотовыставки, г. Гаджиево: «Видеть изменения в девчонках – это просто потрясающе! Я помню даже нашу первую встречу, когда они пришли чуть-чуть непонимающие, что происходит, кто-то агрессивный… Когда вводишь в эту атмосферу, делаешь всё возможное, чтобы они прожили этот день просто для себя, забыли хоть на денёчек о своих проблемах – это потрясающе».

Во многом успешный путь лечения онкологических заболеваний – это раннее их выявление. Так, в медицинском Центре Мурманска «Белая роза» есть всё необходимое для этого оборудование и квалифицированные специалисты.

Анна Воробьева, руководитель медицинского Центра «Белая роза», г. Мурманск: «Наша задача как раз убедить, что регулярность обследования позволяет исключить или поставить ранний диагноз, а это большая часть успешного лечения, потому что не секрет, что большая часть онкологических патологий поддаётся лечению».

Юлия Рагозина, врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики медицинского Центра «Белая роза», г. Мурманск: «Ответственность лежит на плечах женщины, поэтому фотовыставка даёт возможность понять, что всё в их руках: пройдите, пожалуйста, обследование в одном из таких центров, чтобы иметь возможность выявления заболевания на предраковой или первой-второй стадиях рака».

Именно поэтому портреты и истории участниц фотопроекта заняли достойное место на стенах центра.

Наталья Будько, автор проекта «Просто будь!», г. Гаджиево: «Мы разместили её как раз для тех, кто, возможно, столкнется с проблемой здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас сможет прочитать вдохновляющие истории наших участниц, понять, что онкология – не конец жизни и не приговор. С этой мотивацией пойти дальше и справится».

Фотовыставка «Просто будь!» стала дополнением общественного проекта «Профилактический щит страны». Девушки запустили флешмоб, присоединиться к которому может каждый пользователь социальных сетей – пусть мотивирующие слова станут мостом искренней поддержки и надежды для тех, кто столкнулся с онкологическим заболеванием.

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